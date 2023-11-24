سماح زيدان لـ”هبه بريس”: أفكر جديا في تصوير أعمالي داخل المغرب”

2023-11-24 / 10:14
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نجلاء مزيان : هبة بريس

قالت الفنانة سماح زيدان عضو لجنة التحكيم في مهرجان الفيلم الدولي بالحسيمة بالدورة الثالثة، إن السينما المغربية حققت قفزة كبيرة على مستوى الكم والكيف.
وأضافت في تصريح خاص لـ”هبه بريس”، أن الطبيعة الجغرافية في المغرب تساعد على تصوير أعمال سينمائية هامة وكبرى، لما بها من تنوع كما هو الحال بالنسبة للتنوع الثقافي.
وأعربت عن سعادتها بالتواجد في المغرب ضمن لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الدولي بالحسيمة، مؤكدة أن فرصة التصوير لأي طاقم عمل في المغرب ستكون هامة، وأنها ستقترح تصوير بعض الأعمال التي تشارك بطولتها في الفترة القادمة في المغرب”.
وتابعت” المغرب بلد جميل ويملك طبيعة جغرافية ساحرة تساعد على تصوير أهم الأعمال، بالإضافة للتسهيلات المقدمة من السلطات، وهي جميعها جوانب جعلتني أفكر جيدا في تصوير بعض الأعمال هنا في مدن المغرب”.

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‫3 تعليقات

  1. لاتوجد لدينا سينما أصلا مازلنا في طور التكوين من كثرة المتطفلين وعديميي الموهبة خاصة على مستوى الكتابة عند البعض فقط وليس الكل ..

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