بعد التوقف الدولي.. عجلة البطولة تعود اليوم للدوران بديربي الرباط
هبة بريس ـ رياضة
تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية للدوران بداية من مساء اليوم و ذلك بعد قرابة أسبوعين توقفت خلالهما منافسات القسم الأول بسبب فترة التوقف الدولي.
و ستكون عودة البطولة عبر بوابة ديربي الرباط الذي سيجمع بين فريقي اتحاد تواركة و الفتح الرياضي في قمة كروية رباطية ستشد إليها الأنظار.
هاته المباراة ستجرى بملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط و ستنطلق بداية من الساعة الثامنة ليلا و يقودها الحكم هشام التمسماني.
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5 تعليقات
عودة ميمونة للبطولة الوطنية ..
الفتح الرياضي تراجع مستواه كثيرا ..
بداية البطولة الاحترافية وكل الفرق تتنافس على الترتيب والنقاط ..
أداء اللاعبين ضعيف لاتحاد التواركة..
اللهم يسر للبطولة الوطنية وفرجة ممتعة للجميع..