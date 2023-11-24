بتعليمات ولائية.. سلطات البيضاء تقود حملة ضخمة على متسولي الشوارع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرعت السلطات في مدينة الدار البيضاء في القيام بحملة ضخمة تستهدف المتسولين و خاصة بالشوارع و المدارات الطرقية الرئيسية.

و قامت سلطات البيضاء مرفوقة بمصالح و أعوان دور الرعاية الاجتماعية بحملة ضخمة في عدد من مناطق الدار البيضاء كسيدي معروف و عين السبع و المعاريف و وسط المدينة و تم توقيف عدد من ممتهني التسول.

و قد جرى إيداع عدد من المتسولين خاصة من كبار السن في دور الرعاية الاجتماعية، فيما يتوقع أن تستمر الحملة التي تأتي تزامنا و حملة تحرير الملك العام التي يشرف عليها شخصيا الوالي محمد امهيدية.

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