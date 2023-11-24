بتعليمات ولائية.. سلطات البيضاء تقود حملة ضخمة على متسولي الشوارع

2023-11-24 / 10:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شرعت السلطات في مدينة الدار البيضاء في القيام بحملة ضخمة تستهدف المتسولين و خاصة بالشوارع و المدارات الطرقية الرئيسية.

و قامت سلطات البيضاء مرفوقة بمصالح و أعوان دور الرعاية الاجتماعية بحملة ضخمة في عدد من مناطق الدار البيضاء كسيدي معروف و عين السبع و المعاريف و وسط المدينة و تم توقيف عدد من ممتهني التسول.

و قد جرى إيداع عدد من المتسولين خاصة من كبار السن في دور الرعاية الاجتماعية، فيما يتوقع أن تستمر الحملة التي تأتي تزامنا و حملة تحرير الملك العام التي يشرف عليها شخصيا الوالي محمد امهيدية.

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‫6 تعليقات

  2. امتهان عدد من المتسولين الذين ينتعشون من مداخيل التسول اليومية والتي تصل الى أكثر من 500 درهم ..

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  3. رسالة الى المواطنين إبحثوا على الفقراء في مساكنهم لا تعطوا الصدقات للمحترفين في الطرقات والأماكن العمومية…

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  4. الفقر والهشاشة تدفع بصاحبها للتسول والبحث عن لقمة العيش له ولأطفاله فهي ظاهرة ترتتفع بوثيرة أسرع لازمات البطالة والطرد من العمل والمشاكل الإقتصادية المتدنية فكثير من ينامون على أرصفة الطرقات بالإضافة إلى المتسكعيين والمتشرديين وفاقديين الوعي والحمقى …

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