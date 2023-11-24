“الكريساج” بالسلاح الأبيض يجر 3 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2023-11-24 / 09:28
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 23 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على تعريض مجموعة من الأشخاص للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض في الشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم ويتم توقيفهم صباح يومه الخميس.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهم عن حجز كمية من الأقراص الطبية المخدرة ومجموعة من الهواتف المحمولة وسلاحين أبيضين، علاوة على مجموعة من القبعات والأوشحة التي كان يستعملها المشتبه فيهم لإخفاء معطياتهم التشخيصية أثناء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هده القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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‫4 تعليقات

  1. هذا الاجرام في جميع المدن المغربية سببه الهجرة للبحث عن العمل وقلة فرص العمل داخل المدن الكبرى فالامن لا يمكنه حل هذه الازمة بل يجب العودة الى التجنيد الاجباري ..

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  2. تحية تقدير واحترام لجميع مكونات الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..

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  4. نتمنى تكثيف الدوريات الأمنية للتخلص من افات الكريساج والتي أصبحت ظاهرة العنف والسرقة التي يتعرض لها المواطن بشكل يومي ومستمر ..

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