بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة ودخول شاحنات الوقود والغاز

هبة بريس - وكالات

بدأت، صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في كافة مناطق قطاع غزة، ولمدة 4 أيام، تشهد وقفا كاملا لإطلاق النار.

وبدأت شاحنات تحمل وقودا وغازا للطهي، صباح الجمعة، بالدخول من الجانب المصري إلى قطاع غزة مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع حيز التنفيذ في تمام الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.

وأفادت مصادر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بأن شاحنات غاز الطهي والوقود بدأت بالدخول من الجانب المصري إلى أراضي قطاع غزة.

وتم التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وكان متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن، الخميس، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة “ستبدأ الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 تغ)”.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين (في قطاع غزة) حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة (بالتوقيت المحلي)”، مؤكدا “اكتمال الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتبادل قوائم بأسماء من سيفرج عنهم في اليوم الأول”.

وأوضح أنه “سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن المدنيين على مدار 4 أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى من 13 من النساء والأطفال”، دون الكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليوم الأول من الهدنة.

وفي السياق، أوضح الأنصاري أن “الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءا كاملا من عملية تسليم الرهائن”.

بدورها، أكدت حركة “حماس” في بيان الخميس، أنه سيتم خلال أيام الهدنة “إدخال يوميا 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق القطاع”.

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