طقس الجمعة.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-11-24 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، وذلك خلال الصباح والليل.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب عموما بالمملكة.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 11 و 16 درجة بمنطقة سوس، وغرب وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالسواحل، وستكون ما بين 06 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا بشرق البلاد، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا بباقي الأنحاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج، وسيصبح هادئا إلى قليل الهيجان شمال المهدية.

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‫6 تعليقات

  4. قوله تعالى:«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.» الماء أساس الحياة بالماء تحيا الحياة وبدونه تموت جميع الكائنات..

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