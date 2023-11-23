الرباح ينفي ملكيته لمؤسسة تعليم خصوصي

هبة بريس _ الرباط

نفى عزيز رباح، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، ملكيته لمؤسسة للتعليم الخصوصي كما جرى ترويج ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال “رباح” في بلاغ تكذيبي إن لائحة يروجها البعض في شبكات التواصل الاجتماعي تضعه إلى جانب شخصيات تمتلك مؤسسات التعليم الخصوصي، واصفا ذلك بالبهتان.

وتابع المسؤول الحكومي الأسبق بالقول “أؤكد للرأي العام الوطني أنني لا أملك أية مؤسسة تعليمية، وأن إدراج إسمي هدفه الإثارة والإساءة، كما أؤكد قناعتي التي أدافع عنها دائما بأن المدرسة العمومية والمدرس هما الركيزتان الأساسيتان لتعليم قوي وضامن للتنمية المستدامة والشاملة والدامجة”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1