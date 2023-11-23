الرباح ينفي ملكيته لمؤسسة تعليم خصوصي

2023-11-23 / 23:45
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هبة بريس _ الرباط

نفى عزيز رباح، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، ملكيته لمؤسسة للتعليم الخصوصي كما جرى ترويج ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال “رباح” في بلاغ تكذيبي إن لائحة يروجها البعض في شبكات التواصل الاجتماعي تضعه إلى جانب شخصيات تمتلك مؤسسات التعليم الخصوصي، واصفا ذلك بالبهتان.

وتابع المسؤول الحكومي الأسبق بالقول “أؤكد للرأي العام الوطني أنني لا أملك أية مؤسسة تعليمية، وأن إدراج إسمي هدفه الإثارة والإساءة، كما أؤكد قناعتي التي أدافع عنها دائما بأن المدرسة العمومية والمدرس هما الركيزتان الأساسيتان لتعليم قوي وضامن للتنمية المستدامة والشاملة والدامجة”.

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‫5 تعليقات

  1. تعليق موفق وشهادة اعتراف بفضل الاستاد من رجل مارس السياسة.اكان صادقا الله اعلم لان حزبه كان سببا في بداية الفتنة بهدا البلد السعيد.

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  2. هناك بعض الذباب الذي هو مدفوع لنشر البلبلة .اظن لازم على الدولة متابعة كل من يوشي بالوزراء والسياسيين ولا يريد الخير للوطن كما اتمنى من الله ان تصحح المشاكل التعليمية ويرجع أبناؤنا القسم وتسوي الحكومة مشاكل نساء ورجال التعليم.

    2
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  3. هذا الكائن كان أكبر وبال عرفته مدينة القنيطرة. في عهده كرئيس للمجلس البلدي تدهورت حالة المدينة من سئ إلى أسوأ في جميع المجالات.

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  5. حتى ان لم تكن لديك مدرسة خاصة. معروف على حزب العدالة انهم الأولين في المغرب بالمدارس الخاصة زيادة لبن كيران كما يقال. المدرسة الخاصة والكبيرة بمدينة الجديدة التي كانت تبنى في الفترة التي كان في الحكومة.وتقريبا قريبة بمحطة القطار.

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