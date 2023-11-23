الرباح ينفي ملكيته لمؤسسة تعليم خصوصي

2023-11-23 / 23:45
0
هبة بريس _ الرباط

نفى عزيز رباح، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، ملكيته لمؤسسة للتعليم الخصوصي كما جرى ترويج ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال “رباح” في بلاغ تكذيبي إن لائحة يروجها البعض في شبكات التواصل الاجتماعي تضعه إلى جانب شخصيات تمتلك مؤسسات التعليم الخصوصي، واصفا ذلك بالبهتان.

وتابع المسؤول الحكومي الأسبق بالقول “أؤكد للرأي العام الوطني أنني لا أملك أية مؤسسة تعليمية، وأن إدراج إسمي هدفه الإثارة والإساءة، كما أؤكد قناعتي التي أدافع عنها دائما بأن المدرسة العمومية والمدرس هما الركيزتان الأساسيتان لتعليم قوي وضامن للتنمية المستدامة والشاملة والدامجة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البوليساريو تستعين بالدرك الجزائري بعد الفشل في احتواء انفلات أمني خطير بمخيمات تندوف ( صور)

البوليساريو تستعين بالدرك الجزائري بعد الفشل في احتواء انفلات…

2023-11-23 / 22:17
Photo of مراجعة مدونة الأسرة ..المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبسط تصوراته

مراجعة مدونة الأسرة ..المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبسط تصوراته

2023-11-23 / 21:10
Photo of “الهاكا” تشارك في الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء

“الهاكا” تشارك في الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء

2023-11-23 / 19:48
Photo of تطور الألعاب الإلكترونية في المغرب .. الخليفي يكشف التفاصيل

تطور الألعاب الإلكترونية في المغرب .. الخليفي يكشف التفاصيل

2023-11-23 / 18:31
Photo of “صندوق النقد العربي” يعلن محدودية تأثر الاقتصاد المغربي بزلزال الحوز

“صندوق النقد العربي” يعلن محدودية تأثر الاقتصاد المغربي بزلزال…

2023-11-23 / 18:16
Photo of تصنيف مدرسة عليا مغربية كثالث أفضل مدارس إدارة الأعمال بإفريقيا

تصنيف مدرسة عليا مغربية كثالث أفضل مدارس إدارة الأعمال…

2023-11-23 / 17:40
Photo of شيشاوة.. استمرار التدخلات التقنية للطبوغرافيين استعدادا لإعادة بناء المنازل المنهارة

شيشاوة.. استمرار التدخلات التقنية للطبوغرافيين استعدادا لإعادة بناء المنازل…

2023-11-23 / 17:35
Photo of تقرير: جهة سوس ماسة في الرتبة العاشرة وطنيا في الإنفاق الفردي

تقرير: جهة سوس ماسة في الرتبة العاشرة وطنيا في…

2023-11-23 / 16:01
Photo of الـSNRT تسلط الضوء على مبادراتها للنهوض بالصناعة الوطنية لأفلام التحريك

الـSNRT تسلط الضوء على مبادراتها للنهوض بالصناعة الوطنية لأفلام…

2023-11-23 / 15:32
Photo of الحكومة تبسط شروط تقديم العرائض

الحكومة تبسط شروط تقديم العرائض

2023-11-23 / 15:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق