30 شهيدا و100 مصاب إثر مجزرة إسرائيلية جديدة في مدرسة للأونروا بغزة
هبة بريس
٢ارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مجزرة جديدة بحق نازحين في مدرسة تابعة للأونروا شمالي قطاع غزة راح ضحيتها نحو 30 شهيدا.
وقالت حركة حماس في بيان: “المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني النازي في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا، مساء اليوم الخميس، ارتقى فيها نحو ثلاثين شهيداً، وأصيب فيها نحو مائة من أبناء شعبنا، في حصيلة أوّلية”.
وأوضح البيان أن هذه الحادثة “دليل على فاشية الاحتلال (الإسرائيلي) وساديته بعد فشله في مواجهة المقاومة وكتائب القسّام في الميدان”.
وأضاف “نؤكد أن النازيين الجدد الفاشلين في ميدان المواجهة، سيفشلون أيضاً في مخططاتهم لتهجير شعبنا الفلسطيني المرابط في هذه الأرض، والتي ستكون مقبرة للغزاة”.
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12 تعليقات
عمل جبان بعد تلقينا درسا في ساحة الحرب من قبل مجاهدينا سدد الله رميهم جاؤوا لينتقموا من النساء والاطفال الذين لا حول لهم ولا قوة.
لعنة الله على بني قريضة هذا الزمان
اللهم هذا منكر في حق أطفال غزة إلى متى ستنهي هذه الحرب الفتاكة,؟؟؟؟؟
إنهم تعدوا حدود الله ليس لهم حق في إطلاق النار على المدارس والمستشفيات حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
حصيلة القتلى ارتفعت ولا أحد يستطيع بأمر وقف النار على قطاع غزة.
غزة أصبحت مقبرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم انصرهم نصرا مبينا وارحم موتاهم واشفي المصابين وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
لماذا يستهدفون الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذه الحرب الفتاكة ؟؟؟؟ اللهم انتقم منهم بقوتك يآرب.
ياعرب يامسلمين يا جمعية حقوق الطفل اين أنتم كي تتحركوا على الفور من أجل إنقاذ أطفال غزة لقد تدمروا بمعنى الكلمة ، كل الشعوب العربية تناديكم انقذوا ما يمكن انقاذه ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
قلوبنا تتمزق وعيوننا تدمع وليس بايدينا حيلة سوى أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
نطالب بايقاف إطلاق النار على قطاع غزة من أجل الأطفال والنساء والمسنين مراعاة نفسيتهم التي دمرت بمعنى الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل.
والله هذا مؤثر جدا عند سماعك هذآ الخبر المؤلم الذي يمزق القلوب ونحن مكتوفين الأيدي ولا نستطيع انقادهم وكل ما أقوله هو حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.