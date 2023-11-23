البوليساريو تستعين بالدرك الجزائري بعد الفشل في احتواء انفلات أمني خطير بمخيمات تندوف ( صور)

2023-11-23 / 22:17
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هبة بريس – الرباط

يبدو أن الصراع القبلي الذي نشب مؤخرا بمخيمات تندوف وتحول الى مواجهة دامية بين قبيلتي اسكارنة والفقرة ، أخرج الأمور عن نطاق سيطرة ميليشيات البوليساريو الانفصالية التي سارعت الى الاستعانة بالدرك الجزائري في محاولة لاحتواء الوضع .

الصراع القبلي الدائر بين قبيلتي اسكارنة والفقرة ،شهد حمل السلاح من كلا الطرفين، والاستعراض خارج مخيم 27 فبراير الأمر الذي استنفر قيادة البوليساريو التي تعيش على وقع الانتكاسات، هذه الأخيرة التي استنجدت بحاضتنها الجزائر .

مصادر جزائرية قالت إن العسكر الجزائري تدخل بمخيمات تندوف عبر ارسال قوة من الدرك الجزائري لمنع المواجهة بالرصاص الحي، أمام عدم قدرة البوليساريو على احتواء الوضع الذي تطور الى مواجهة مسلحة وجعل مخيمات تندوف تعيش في وضع ينذر بحدوث انتفاضة شبيهة بتلك التي حدثت أواخر الثمانينات وعصفت بقيادة الرابوني.

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‫2 تعليقات

  2. كل ساكنة البوليزاريوا ارادت الهروب من تلك المخيمات بعدما تأكدوا ان الجزائر تستغلهم لأغراضها السياسية لمعادات المغرب.

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