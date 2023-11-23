البطولة الاحترافية

البطولة الاحترافية تعود للدوران بمواجهات قوية عن الجولة 10

2023-11-23 / 22:04
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تعود عجلة البطولة الاحترافية للدوران، وذلك بإجراء مباريات الجولة 10 من الدوري الاحترافي إنوي.

وستشهد هذه الجولة مباريات قوية، حيث سيواجه الجيش الملكي المتصدر الوداد الرياضي، في كلاسيكو يعد بالإثارة والتشويق، بينما يلتقي اتحاد تواركة بالفتح في ديربي رباطي خالص.

وفي ما يلي البرنامج الكامل:

*الجمعة 24 نونبر:

اتحاد تواركة…الفتح الرياضي (الثامنة مساء)

*السبت 25 نونبر :

مولودية وجدة…حسنية أكادير (الرابعة بعد الزوال)

يوسفية برشيد…المغرب الفاسي (السادسة والربع مساء)

*الأحد 26 نونبر:

نهضة الزمامرة…الشباب السالمي (الرابعة بعد الزوال)

اتحاد طنجة…المغرب التطواني (الرابعة بعد الزوال)

الرجاء الرياضي…شباب المحمدية (السادسة والربع مساء)

*الثلاثاء 28 نونبر:

الجيش الملكي…الوداد الرياضي (الرابعة بعد الزوال)

نهضة بركان…أولمبيك آسفي (تأجلت)

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