سينمائيون عرب : ما يجري في غزة إبادة جماعية

2023-11-23 / 21:39
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت مجموعة من السينمائيين العرب بياناً حمل عنوان: “سينمائيون ضد الصمت”، اعتبروا فيها أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة، اليوم، تطهير عرقي وإبادة جماعية، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار.

و قال الموقعون على البيان إنه “بعد ٧٥ سنة من احتلال أرض فلسطين، و٤٥ يوماً من عمليات الإبادة، لا يواجه الشعب الفلسطيني في غزة، اليوم، فقط حربًا أو مذبحة، وإنما تطهيرًا عرقيًا وإبادة جماعية ينفذها الكيان الصهيوني أمام أعين العالم أجمع”. مؤكدين: “من واجبنا ومسؤوليتنا الآن، على المستويين الفردي كسينمائيين، أو الجمعي كمهرجانات، أن نؤكد بأن ما يجري الآن هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وأن نرفع الصوت للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار”

وأضاف البيان: “إيماناً منّا بالدور الإعلامي والثقافي الذي يمكن أن تقوم به المهرجانات وعروض الأفلام، فنحن نستهجن صمت المهرجانات السينمائية العربية في هذه المرحلة التراجيدية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، الذي تجاهلَ دعوتنا السابقة إلى إصدار موقف رسمي يدين العدوان الصهيوني على غزة، واستمر بصمته مع الاستعدادات الأخيرة له، وأيضاً مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المزمع تنظيمه هذا الشهر، والذي لم تصدر عنه أي إشارة لما يتعرض له شعبنا في فلسطين”.

وتطرق البيان لمعاناة السينمائيين في المنطقة العربية وبلاد الجنوب بالقول: “ما زلنا نواجه حتى هذه اللحظة الصورة النمطية المفروضة على أفلامنا، ومشاكل التمويل المشروط. وبالرغم من كل هذه الصعوبات والتحديات، لا نستطيع أن نغض النظر أو السمع أو الحس عن الوضع المأساوي الحالي، ونكمل أعمالنا السينمائية وكأن شيئاً لم يكن”. مؤكدين: “إننا نعلن رفضنا لأن نكون في موقف الصامت المتغاضي عن جرائم الاحتلال، ونعلن موقفنا الواضح والصريح مع حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة لنيل حريته من احتلال الفصل العنصري الصهيوني. ونتضامن مع كل صوت حرّ في أي مكان في المنطقة العربية وبلاد الجنوب والعالم أجمع. كانت فلسطين وما زالت فلسطين هي قضية جوهرية لكل الشعوب التي عانت من الاستعمار والحروب والظلم والعنصرية”.

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