وسط الركام ..جندي إسرائيلي يعزف “الغيتار” بعد سرقته من منزل فلسطيني

2023-11-23 / 20:26
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هبة بريس _ متابعة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يعزف على آلة “غيتار” وسط ركام المباني الفلسطينية المدمرة في قطاع غزة.

ولاقى الفيديو الذي نشره جندي إسرائيلي يُدعى “ماتان كوهين” عبر منصة “تيك توك”، تفاعلا من المتابعين الذين أبدوا استغرابهم من قيامه بالعزف والغناء “بمزاج سعيد” وسط الحرب.

وفي التعليقات سأله أحد المتابعين عن ملكية الغيتار ولكنه لم يُجب، ليأتي الجواب لاحقا من شاب فلسطيني يُدعى حمادة، هُجّر قسريآ من منزله هو وأسرته.

وعبر حسابه الشخصي على منصة “إنستغرام” أبدى الشاب صدمته من قيام الجندي الإسرائيلي بسرقة الغيتار الذي أهداه إياه والده قبل 15 عاما وتوفي بعد الحرب على غزة عام 2014، وقال: “أعرف هذا الغيتار جيدا، فلا يوجد مثله في غزة الا عدد قليل”. وتابع في منشوره: “ألا يكفي أنهم يأخذون أحبابنا وبيوتنا وعائلاتنا وحتى موسيقانا وذكرياتنا، أين سيتوقف الظلم”؟ .

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