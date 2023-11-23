عمليات تفتيش تستهدف “مناصرين” لحماس في ألمانيا

هبة بريس _ وكالات

نفذ حوالى 500 عنصر من الشرطة في ألمانيا، الخميس، عمليات تفتيش استهدفت “أعضاء ومتعاطفين” مع حركتي حماس و”صامدون” الفلسطينيتين المحظورتين في البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية بأن مركز العملية هو برلين، حيث تم تفتيش 11 موقعا.

كذلك، استهدفت عمليات التفتيش ثلاث مناطق ألمانية أخرى ولكن بدرجة أقل، وهي شمال الراين وستفاليا (شمال غرب) حيث نفذت عمليتا تفتيش، وساكسونيا السفلى (شمال) حيث نفّذت عملّيتان أيضاً، وشليسفيغ هولشتاين (شمال) حيث نفذت عملية تفتيش واحدة.

وقالت الوزارة إنه خلال هذه العمليات الواسعة، صادرت الشرطة بشكل رئيسي هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة بالإضافة إلى مدونات مكتوبة مختلفة.

ويبلغ عدد أعضاء حماس في ألمانيا حوالى 450 عضوا، وفقا للأرقام الرسمية.

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