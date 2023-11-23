حكومة بريطانيا منزعجة لعدم إضاءة “قوس ويمبلي” بألوان علم “إسرائيل”

2023-11-23 / 19:37
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هبة بريس

وصفت حكومة المملكة المتحدة عدم إضاءة قوس ملعب ويمبلي بألوان العلم الإسرائيلي بأنه “مخيب للآمال”، فيما استقال الحاخام أليكس غولدبرغ من مجموعة كرة القدم التابعة للاتحاد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة التليغراف أن “الاتحاد الإنجليزي سيقتصر في إضاءة القوس على مناسبات أقل بكثير، اعترافًا بحقيقة أنه مكان لكرة القدم والترفيه، وليس سياسيًا”.

وأضافت الصحيفة أن “اتحاد كرة القدم يدعم عددًا من قضايا وحملات التنوع والمساواة، لكنه لن يضيء القوس لها، ويكون فقط للمباريات أو الحفلات الموسيقية، وليس عند وقوع كوارث طبيعية أو مآس، كما كان الحال في الماضي”.

وأشارت إلى أن “كبار المسؤولين في الاتحاد الإنجليزي يشعرون بالقلق من التصور بأنهم قد ينحازون إلى جانب ما بشأن الجاري (بين إسرائيل وحركة حماس)، وأصروا على أنهم تصرفوا بناءً على نصيحة الخبراء”.

وفي السابق، أضاء الاتحاد الإنجليزي القوس لإحياء اليوم العالمي للمرأة أو لتكريم ضحايا الحرب في أوكرانيا أو الهجمات الإرهابية، كما حدث في باريس عام 2015.
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