حكومة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 ألفا و854

هبة بريس _ وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 14 ألفا و 854، بينهم أكثر من 6 آلاف و150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن “عدد الإصابات زاد عن 36 ألف إصابة؛ أكثر من 75 في المئة منها من الأطفال والنساء”.

وأضاف أن عدد “المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 1400 مجزرة”.

وتابع: “بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف، إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من 4 آلاف و700 طفل وامرأة”.

وجاء في البيان أن “عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا بلغ 88، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا جزئيا 174، إضافة إلى استهداف 3 كنائس”

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