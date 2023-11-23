حكومة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 ألفا و854
هبة بريس _ وكالات
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 14 ألفا و 854، بينهم أكثر من 6 آلاف و150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة.
وقال المكتب، في بيان، إن “عدد الإصابات زاد عن 36 ألف إصابة؛ أكثر من 75 في المئة منها من الأطفال والنساء”.
وأضاف أن عدد “المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 1400 مجزرة”.
وتابع: “بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف، إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من 4 آلاف و700 طفل وامرأة”.
وجاء في البيان أن “عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا بلغ 88، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا جزئيا 174، إضافة إلى استهداف 3 كنائس”
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9 تعليقات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم انصر اخواننا الفلسطينين في قطاع غزة نصرا مبينا وزد في قوتهم وارحم موتاهم واشفي مصابين بشفائك العاجل يآرب.
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم أجعل كيدهم في نحورهم وانصر إخواننا في غزة اللهم ارحمهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
اللهم أجعل أطفال غزة الأبرياء طيور الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون.
والله هذا منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم من هذه الحرب الفتاكة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ومن كان مسببا في هذه الحرب الفتاكة التي دمرت الأسر وتشريد الأطفال.
ارجوكم انقدوا أطفال غزة لأنهم دمروا نفسيا ومعنويا انقدوا ما بقي إنقاذه ..
يجب على الدول العربية الإسلامية بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار ومراعاة مشاعر الأطفال والنساء والمسنين والله العظيم مشهد مؤثر جدا لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
على ما يزيد شهر والصراعات لازالت مستمرة والاوضاع تزداد يوما بعد يوم أطفال ونساء ومسنين يموتون كل يوم ارجوكم ساعدوا غزة إنها تتدمر أمام أعين المسلمين ولا أحد يحرك ساكنا…