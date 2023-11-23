عيد الشكر في نيويورك ..تنديد بالإبادة الجماعية في غزة

هبة بريس _ وكالات

عطل متظاهرون متضامنون مع فلسطين، اليوم الخميس، موكب عيد الشكر الـ 95 أمام متجر ميسي المعروف في مدينة نيويورك، للمطالبة بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون “فلسطين حرة”، رافعين لافتة ضخمة تقول “إبادة جماعية آنذاك، إبادة جماعية الآن” في مقارنة بين تاريخ الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين في الولايات المتحدة وما يحدث في فلسطين.

وعلقت حركة “الشباب الفلسطيني” على الخطوة بالقول “أرسل المتظاهرون رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لا يمكن أن يكون هناك احتفال ولا ربح ولا عمل كالمعتاد عندما يستمر الدمار والسلب في غزة”.

https://www.instagram.com/_u/palestinianyouthmovement/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4e572d07-1599-42bb-a160-2d31c4bb2e50

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