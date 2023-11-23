أبو عبيدة : استهدفنا 335 آلية إسرائيلية منذ بدء المعارك بغزة

هبة بريس _ وكالات

قال أبو عبيدة متحدث “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الخميس، إنهم تمكنوا من استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء المعارك البرية بقطاع غزة، منها 33 آلية في الـ72 ساعة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة مصورة قال فيها، إن عناصر القسام “نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية، أوقعت قتلى في قوات العدو (الإسرائيلي)”.

وأضاف: “في كمين من مجاهدينا بمنطقة التوام يوم الثلاثاء، قتلنا ما لا يقل عن 5 جنود، وانتظر المجاهدون قوة النجدة وأوقعوها في كمين وانسحبوا بسلام”.

وتابع: “هاجم أحد مجاهدينا 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي عصر الثلاثاء من مسافة عشرة أمتار، فأرداهم بين قتيل وجريح

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