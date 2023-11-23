“صندوق النقد العربي” يعلن محدودية تأثر الاقتصاد المغربي بزلزال الحوز

هبة بريس _ الرباط

قال صندوق النقد العربي كلمته الاقتصادية حيال زلزال الحوز الذي عرفه المغرب في شهر شتنبر الماضي .

وأشار ذات الصندوق إلى محدودية تأثير نمو الاقتصاد المغربي من الزلزال وهو نفس الرأي الذي عبر عنه البنك الدولي مؤخرا.

ويتوقع الصندوق حسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر أمس الأربعاء، أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي إلى 2,4 في المائة، مقابل 1,3 في المائة في العام الماضي.

ويترقب أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3,3 في المائة في العام المقبل.

يأتي توقع صندوق النقد العربي في وقت تقود الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعات مشروع قانون مالية العام المقبل الذي يناقشه البرلمان، إلى ترقب نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة في العام المقبل، مقابل 3,4 في المائة في العام الحالي.

وأشار الصندوق إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المغربي يعزى إلى توقعات انتعاش القطاع الفلاحي، خاصة بعد موجة الجفاف التي عرفتها المملكة العام الماضي وأدت إلى تراجع الإنتاج الفلاحي.

ويتوقع التقرير أن تشهد صناعة السيارات حسنا خلال الفترة القادمة، خاصة في ضوء الإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الاستثمار عبر اعتماد لوائح تنظيمية جديدة للاستثمار الخاص، وكذا تبني عدد من الإصلاحات الضريبية.

وأكد التقرير أنه في حين كان للزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا آثار سلبية على النمو وأضاف أعباء على النفقات الحكومية، إلا أنه من المرجح أن يكون الأثر محدودا، خاصة أنه وقع في مناطق بعيدة عن مراكز المدن، كما سيدعم استضافة المغرب لاجتماعات صندوق النقد الدولي تعافي قطاع السياحي.

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