“صندوق النقد العربي” يعلن محدودية تأثر الاقتصاد المغربي بزلزال الحوز

2023-11-23 / 18:16
0
هبة بريس _ الرباط

قال صندوق النقد العربي كلمته الاقتصادية حيال زلزال الحوز الذي عرفه المغرب في شهر شتنبر الماضي .

وأشار ذات الصندوق إلى محدودية تأثير نمو الاقتصاد المغربي من الزلزال وهو نفس الرأي الذي عبر عنه البنك الدولي مؤخرا.

ويتوقع الصندوق حسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر أمس الأربعاء، أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي إلى 2,4 في المائة، مقابل 1,3 في المائة في العام الماضي.

ويترقب أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3,3 في المائة في العام المقبل.

يأتي توقع صندوق النقد العربي في وقت تقود الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعات مشروع قانون مالية العام المقبل الذي يناقشه البرلمان، إلى ترقب نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة في العام المقبل، مقابل 3,4 في المائة في العام الحالي.

وأشار الصندوق إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المغربي يعزى إلى توقعات انتعاش القطاع الفلاحي، خاصة بعد موجة الجفاف التي عرفتها المملكة العام الماضي وأدت إلى تراجع الإنتاج الفلاحي.

ويتوقع التقرير أن تشهد صناعة السيارات حسنا خلال الفترة القادمة، خاصة في ضوء الإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الاستثمار عبر اعتماد لوائح تنظيمية جديدة للاستثمار الخاص، وكذا تبني عدد من الإصلاحات الضريبية.

وأكد التقرير أنه في حين كان للزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا آثار سلبية على النمو وأضاف أعباء على النفقات الحكومية، إلا أنه من المرجح أن يكون الأثر محدودا، خاصة أنه وقع في مناطق بعيدة عن مراكز المدن، كما سيدعم استضافة المغرب لاجتماعات صندوق النقد الدولي تعافي قطاع السياحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تصنيف مدرسة عليا مغربية كثالث أفضل مدارس إدارة الأعمال بإفريقيا

تصنيف مدرسة عليا مغربية كثالث أفضل مدارس إدارة الأعمال…

2023-11-23 / 17:40
Photo of شيشاوة.. استمرار التدخلات التقنية للطبوغرافيين استعدادا لإعادة بناء المنازل المنهارة

شيشاوة.. استمرار التدخلات التقنية للطبوغرافيين استعدادا لإعادة بناء المنازل…

2023-11-23 / 17:35
Photo of تقرير: جهة سوس ماسة في الرتبة العاشرة وطنيا في الإنفاق الفردي

تقرير: جهة سوس ماسة في الرتبة العاشرة وطنيا في…

2023-11-23 / 16:01
Photo of الـSNRT تسلط الضوء على مبادراتها للنهوض بالصناعة الوطنية لأفلام التحريك

الـSNRT تسلط الضوء على مبادراتها للنهوض بالصناعة الوطنية لأفلام…

2023-11-23 / 15:32
Photo of الحكومة تبسط شروط تقديم العرائض

الحكومة تبسط شروط تقديم العرائض

2023-11-23 / 15:24
Photo of الحكومة تحدد أيام الأعياد المؤداة عنها والمسموح فيها بالعطلة

الحكومة تحدد أيام الأعياد المؤداة عنها والمسموح فيها بالعطلة

2023-11-23 / 14:51
Photo of رسميا ..تحديد 14 يناير عيدا وطنيا للسنة الأمازيغية

رسميا ..تحديد 14 يناير عيدا وطنيا للسنة الأمازيغية

2023-11-23 / 14:33
Photo of السلطات المحلية بالرحمة تشن حملات لتحرير الملك العمومي

السلطات المحلية بالرحمة تشن حملات لتحرير الملك العمومي

2023-11-23 / 14:28
Photo of بايتاس: الحكومة تسير في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بشكل متدرج

بايتاس: الحكومة تسير في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية…

2023-11-23 / 14:18
Photo of أزيد من 83 ألف زائر للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالبيضاء

أزيد من 83 ألف زائر للمعرض الدولي لكتاب الطفل…

2023-11-23 / 12:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق