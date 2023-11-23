شيشاوة.. استمرار التدخلات التقنية للطبوغرافيين استعدادا لإعادة بناء المنازل المنهارة

هبة بريس

تستمر عملية التدخلات التقنية للطبوغرافيين لإجراء الرفع الطبوغرافي بدائرة مجاط، وذلك في إطار المجهودات المبذولة للاستعداد لإعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا جراء الزلزال.

هذا ويذكر أن 3326 شخصا استفادوا من الدفعة الأولى (20 ألف درهما” من دعم إعادة بناء وتأهيل المنازل المنهارة جزئيا أو كليا بسبب الزلزال الى حدود يوم الأربعاء .

وتواصل المصالح المعنية عملها لمعالجة باقي الملفات المقدمة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم. وفق تصريح الناطق الرسمي للحكومة

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