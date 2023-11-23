شيشاوة.. استمرار التدخلات التقنية للطبوغرافيين استعدادا لإعادة بناء المنازل المنهارة

2023-11-23 / 17:35
0
هبة بريس

تستمر عملية التدخلات التقنية للطبوغرافيين لإجراء الرفع الطبوغرافي بدائرة مجاط، وذلك في إطار المجهودات المبذولة للاستعداد لإعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا جراء الزلزال.

هذا ويذكر أن 3326 شخصا استفادوا من الدفعة الأولى (20 ألف درهما” من دعم إعادة بناء وتأهيل المنازل المنهارة جزئيا أو كليا بسبب الزلزال الى حدود يوم الأربعاء .

وتواصل المصالح المعنية عملها لمعالجة باقي الملفات المقدمة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم. وفق تصريح الناطق الرسمي للحكومة

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “صندوق النقد العربي” يعلن محدودية تأثر الاقتصاد المغربي بزلزال الحوز

“صندوق النقد العربي” يعلن محدودية تأثر الاقتصاد المغربي بزلزال…

2023-11-23 / 18:16
Photo of تصنيف مدرسة عليا مغربية كثالث أفضل مدارس إدارة الأعمال بإفريقيا

تصنيف مدرسة عليا مغربية كثالث أفضل مدارس إدارة الأعمال…

2023-11-23 / 17:40
Photo of تقرير: جهة سوس ماسة في الرتبة العاشرة وطنيا في الإنفاق الفردي

تقرير: جهة سوس ماسة في الرتبة العاشرة وطنيا في…

2023-11-23 / 16:01
Photo of الـSNRT تسلط الضوء على مبادراتها للنهوض بالصناعة الوطنية لأفلام التحريك

الـSNRT تسلط الضوء على مبادراتها للنهوض بالصناعة الوطنية لأفلام…

2023-11-23 / 15:32
Photo of الحكومة تبسط شروط تقديم العرائض

الحكومة تبسط شروط تقديم العرائض

2023-11-23 / 15:24
Photo of الحكومة تحدد أيام الأعياد المؤداة عنها والمسموح فيها بالعطلة

الحكومة تحدد أيام الأعياد المؤداة عنها والمسموح فيها بالعطلة

2023-11-23 / 14:51
Photo of رسميا ..تحديد 14 يناير عيدا وطنيا للسنة الأمازيغية

رسميا ..تحديد 14 يناير عيدا وطنيا للسنة الأمازيغية

2023-11-23 / 14:33
Photo of السلطات المحلية بالرحمة تشن حملات لتحرير الملك العمومي

السلطات المحلية بالرحمة تشن حملات لتحرير الملك العمومي

2023-11-23 / 14:28
Photo of بايتاس: الحكومة تسير في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بشكل متدرج

بايتاس: الحكومة تسير في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية…

2023-11-23 / 14:18
Photo of أزيد من 83 ألف زائر للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالبيضاء

أزيد من 83 ألف زائر للمعرض الدولي لكتاب الطفل…

2023-11-23 / 12:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق