المغرب وموريتانيا يؤكدان عزمهما التعاون في مجال ضبط الطاقة

2023-11-23 / 17:06
1
هبة بريس

وقعت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ونظيرتها بموريتانيا، اليوم الخميس 23 نونبر بالرباط، على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال ضبط الطاقة.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها بالأحرف الأولى رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، ونظيره الموريتاني، أحمد ولد محمدو، إلى تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مختلف مجالات ضبط الطاقة، لاسيما في مجال الكهرباء، من خلال تبادل الخبرات وتحسين مناخ الاستثمار.

ويجسد هذا الإطار للتعاون الرغبة في مواكبة مدبري شبكات نقل الكهرباء المغربية والموريتانية والسنغالية، وفق مقاربة استباقية.

ويمهد هذا التوقيع في مرحلة أولى الطريق أمام مشروع الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة، الطامحة إلى تحقيق الربط مع تجمع الطاقة في غرب افريقيا (WAPP).

وأكد برضاش، خلال حفل التوقيع، أن هذه المذكرة تشكل “فرصة ثمينة لتعزيز الإحداث المستقبلي لشبكة كهربائية قارية مندمجة، في إطار تجسيد التوجيهات الريادية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وتابع أن هذه المبادرة ستمكن من تعزيز أمن الإمداد الطاقي في منطقة غرب إفريقيا وتتيح لإفريقيا الاستفادة من الربط القائم بين المملكة المغربية وشبه الجزيرة الإيبيرية.

من جانبه، نوه محمدو بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي تهدف إلى “تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال ضبط الطاقة، فضلا عن تعزيز الروابط الأخوية التي تجمعهما”.

وعلى إثر هذا التوقيع، جدد السيدان برضاش ومحمدو التأكيد على التزامهما بالعمل سويا من أجل توطيد هذه الشراكة ومواجهة مختلف التحديات في المجال الطاقي.

وكان قد تم تعيين برضاش رئيسا لشبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة، عقب جمعها العام المنعقد أمس الأربعاء بالرباط.

ويأتي هذا التنصيب الجديد في الوقت الذي احتضنت فيه الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، ورشة عمل والجمع العام لشبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة، بشراكة مع المفوضية الأوروبية، وبمشاركة 160 شخصية من 21 بلدا، على رأسهم رؤساء الهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية، الأعضاء في الشبكة.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دار السكة: السلسلة الجديدة من الأوراق والقطع النقدية تتميز بعناصر أمان من الجيل الجديد

دار السكة: السلسلة الجديدة من الأوراق والقطع النقدية تتميز…

2023-11-25 / 12:55
Photo of بنك المغرب يطرح ورقة بنكية جديدة من فئة 100 درهم

بنك المغرب يطرح ورقة بنكية جديدة من فئة 100…

2023-11-24 / 12:39
Photo of خارطة طريق السياحة.. اللجنة الوطنية للنقل الجوي تعقد اجتماعها الأول

خارطة طريق السياحة.. اللجنة الوطنية للنقل الجوي تعقد اجتماعها…

2023-11-24 / 12:30
Photo of “مجلس المستشارين” يناقش التعريفة الجمركية لمنتجات ذات الاستهلاك الواسع

“مجلس المستشارين” يناقش التعريفة الجمركية لمنتجات ذات الاستهلاك الواسع

2023-11-23 / 18:24
Photo of لإخلالها بالمنافسة.. شركات المحروقات تدفع مليار و840 مليون درهم كغرامة تصالحية

لإخلالها بالمنافسة.. شركات المحروقات تدفع مليار و840 مليون درهم…

2023-11-23 / 16:18
Photo of تقرير: جهة سوس ماسة في الرتبة العاشرة وطنيا في الإنفاق الفردي

تقرير: جهة سوس ماسة في الرتبة العاشرة وطنيا في…

2023-11-23 / 16:01
Photo of انتخاب المملكة المغربية لرئاسة شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة

انتخاب المملكة المغربية لرئاسة شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة

2023-11-23 / 13:38
Photo of المداخيل السياحية تلامس 80,1 مليار درهم خلال 9 أشهر

المداخيل السياحية تلامس 80,1 مليار درهم خلال 9 أشهر

2023-11-23 / 12:41
Photo of ارتفاع وتيرة استهلاك الطاقة الكهربائية وطنيا بنسبة 3,2 %

ارتفاع وتيرة استهلاك الطاقة الكهربائية وطنيا بنسبة 3,2 %

2023-11-23 / 09:21
Photo of وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2024

وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية…

2023-11-22 / 18:34

تعليق واحد

  1. هذا التعاون الإستراتيجيى بين البلدين للقارة الأفريقية ستخلق شراكة ناموذجية من حيث الإستثمار في الطاقة الشمسية المتجددة ب10في100 ستساهم في الكهرباء والماء للمناطق القروي والمدن المتوسطية المجالية للقدرة الشرائية وتساعد على الفلاحة والصيد البحري للسقي والري لمجلس العمالة المديرية العامة لحكومة الدولة البرلمانية للدرهم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق