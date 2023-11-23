المرزوقي ينفي منعه من دخول الأراضي المغربية

2023-11-23 / 16:53
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هبة بريس - الرباط

نفى الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، إشاعات منعه من دخول الأراضي المغربية.

وقال المرزوقي في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “كثرت هذه الأيام الاشاعات حول منعي من دخول المغرب من قبل السلطات المغربية، و للتوضيح النهائي بخصوص هذه المسألة.. أَعلمت قبل بضعة أشهر وفق ما يقتضي البروتكول السلطات المغربية برغبتي في زيارة عائلية اذ يعلم الكثير أن والدي الذي عاش منفيا في المغرب أكثر من ثلاثين سنة كلاجئ سياسي تزوج وله بنتان وابن هم مع أطفالهم وأحفادهم عائلتي المغربية التي اعتزّ بها. ”

وأضاف المرزوقي قائلا “جاءني الرد أنه يمكنني القيام بالزيارة العائلية فقط مما فهمت منه أنني مطالب بعدم القيام بأي تصريحات تخص السياسة الداخلية والخارجية للسلطات المغربية (وهو ما كنت سألتزم به تلقائيا) وعدم القيام بأي اتصالات مع أي جهات حقوقية أو سياسية وهو ما كان غير ممكن حيث أن لي في كل المحافل الحقوقية والسياسية في المغرب أصدقاء منذ أكثر من ربع قرن. لذلك فضلت ارجاء الزيارة إلى فترة أخرى.”

وشدد المرزوقي على أنه لا صحة لقرار المنع وإنما لظروف تتغير سريعا خاصة بعد الموقف الشجاع الذي اتخذه المغرب ملكا وحكومة وشعبا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني عموما وأهلنا في غزة خصوصا، مجددا فرصة التأكيد على محبته للمغرب والمغاربة، للجزائر والجزائريين، لليبيا والليبيين، لموريتانيا والموريتانيين وطبعا لأهله ولتونس الحبيبة.

وختم المرزوقي بيانه بالقول “كل أملي ان تنتهي الجفوة بين أنظمتنا وأن نعود جميعا لبناء الاتحاد المغاربي ان شاء الله كخطوة أولى لبناء اتحاد الشعوب العربية الحرة القادر وحده على حماية الأجيال القادمة من التبعية والاستبداد والتخلف الحضاري ومنع تجدد المآسي كالتي يعيشها اليوم أهلنا في غزة والخرطوم وفي أكثر من مكان في وطننا العربي المنكوب والمناضل رغم كل الكوارث التي تتهاطل عليه.
ولا بد لليل أن ينجلي”

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