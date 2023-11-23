أمير ريشاردسون

صحيفة أمريكية تتحسر على خسارة أمير ريشاردسون

2023-11-23 / 16:13
0

ما زالت الصحافة الأمريكية تتحسر على اختيار اللاعب أمير ريشاردسون اللعب مع المنتخب المغربي على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت صحيفة“ us today ”إن ريشاردسون بات لاعبا رسميا للمغرب بعدما شارك في المباراة الثالثة مع المنتخب الأول، خلال مواجهة الأخير لتنزانيا الثلاثاء الماضي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن ريشاردسون، الذي يبلغ من العمر 21 ربيعا،“ أفلت من قبضة ”منتخب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، بظهوره أمام تنزانيا، بعدما نجح سابقا في استقطاب العديد من مزدوجي الجنسية في السنوات الأخيرة؛ آخرهم نجم أرسنال فلوران بالوغوين ، الذي لعب سابقا لإنجلترا.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي

مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي

2023-11-23 / 15:19
Photo of مدرب مغربي يتعرض لإعتداء خطير من طرف مدرب آخر

مدرب مغربي يتعرض لإعتداء خطير من طرف مدرب آخر

2023-11-23 / 13:29
Photo of مونديال الفتيان.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد مالي والقنوات الناقلة

مونديال الفتيان.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد مالي والقنوات…

2023-11-23 / 13:19
Photo of 3 أندية سعودية تتربص بنجم برشلونة

3 أندية سعودية تتربص بنجم برشلونة

2023-11-23 / 10:22
Photo of أوناحي يعود إلى التداريب الجماعية لأولمبيك مارسيليا

أوناحي يعود إلى التداريب الجماعية لأولمبيك مارسيليا

2023-11-22 / 19:57
Photo of غياب بارز للمنتخب المغربي أمام مالي في ربع نهائي مونديال الفتيان

غياب بارز للمنتخب المغربي أمام مالي في ربع نهائي…

2023-11-22 / 16:51
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يسافر إلى سوراكارتا لمواجهة مالي

المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يسافر إلى سوراكارتا…

2023-11-22 / 16:38
Photo of سيطرة مغربية على جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

سيطرة مغربية على جوائز محمد بن راشد آل مكتوم…

2023-11-22 / 16:08
Photo of ياسين بونو يتكفل بمصاريف علاج الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي

ياسين بونو يتكفل بمصاريف علاج الطفل الفلسطيني عاصف أبو…

2023-11-22 / 13:35
Photo of رغم الفوز على تنزانيا.. تراجع مرتقب للمنتخب المغربي في التصنيف العالمي

رغم الفوز على تنزانيا.. تراجع مرتقب للمنتخب المغربي في…

2023-11-22 / 12:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق