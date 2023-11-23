صحيفة أمريكية تتحسر على خسارة أمير ريشاردسون

ما زالت الصحافة الأمريكية تتحسر على اختيار اللاعب أمير ريشاردسون اللعب مع المنتخب المغربي على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت صحيفة“ us today ”إن ريشاردسون بات لاعبا رسميا للمغرب بعدما شارك في المباراة الثالثة مع المنتخب الأول، خلال مواجهة الأخير لتنزانيا الثلاثاء الماضي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن ريشاردسون، الذي يبلغ من العمر 21 ربيعا،“ أفلت من قبضة ”منتخب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، بظهوره أمام تنزانيا، بعدما نجح سابقا في استقطاب العديد من مزدوجي الجنسية في السنوات الأخيرة؛ آخرهم نجم أرسنال فلوران بالوغوين ، الذي لعب سابقا لإنجلترا.

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