مونديال الفتيان.. المنتخب المغربي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي

أجرى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، اليوم الخميس، حصة تدريبية، استعدادا للمباراة التي ستجمعه بعد غد السبت بمنتخب مالي ضمن ربع نهائي كأس العالم للفتيان التي تجرى أطوارها بإندونيسيا.

وركز الناخب الوطني سعيد شيبا، خلال الحصة التدريبية التي أقيمت بملعب بلولكان بمدينة سوراكارتا على استرجاع الطراوة البدنية للاعبين.

وعرفت الحصة التدريبية لنهار اليوم مشاركة جميع اللاعبين بإستثناء نوفل الحناش الذي يعاني من الإصابة.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة المنتخب المغربي ضد مالي ستقام يوم السبت القادم بداية من الواحدة زوالا بالتوقيت المغربي.

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