جريمة بشعة تهز زاكورة.. لص يهاجم مستخدما بمحطة بنزين ويرديه قت.يلا

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن زاكورة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 23 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح المفضي للموت.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة زاكورة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت في الساعات الأولى من يومه الخميس، إجراءات معاينة جثة مستخدم بمحطة للبنزين وافته المنية بالمستشفى، بسبب مضاعفات الاعتداء الجسدي الذي تعرض له بمقر عمله باستعمال أداة راضة عبارة عن مجرفة.

وقد أظهرت إجراءات البحث الأولية تسجيل سرقة مبلغ مالي من مسرح الجريمة، قبل أن تقود الأبحاث الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه في حالة تخدير متقدمة مباشرة بعد ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

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