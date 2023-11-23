رسميا ..تحديد 14 يناير عيدا وطنيا للسنة الأمازيغية

2023-11-23 / 14:33
2
هبة بريس - الرباط

أعلن مصطفى بايتاس الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة أقرت اعتماد 14 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

ويصادف 14 يناير رأس السنة الأمازيغية، وقد تم اعتماد هذا التاريخ بعد إعداد مشروع مرسوم ، بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحسب ماكشف عنه مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية.

وكان الديوان الملكي قد أعلن سابقا في بلاغ اقرار يوم لرأس السنة الأمازيغية من كل عام عطلة وطنية، على غرار رأس السنة الهجرية والميلادية. وذلك “تجسيدا للعناية الملكية” بالأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية، وفي إطار “التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية” للبلاد إلى جانب اللغة العربية

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جهة الرباط سلا القنيطرة تفوز بجائزة الحسن الثاني للبيئة

جهة الرباط سلا القنيطرة تفوز بجائزة الحسن الثاني للبيئة

2023-11-24 / 14:48
Photo of هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات “حزب الأحرار”

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات “حزب الأحرار”

2023-11-24 / 13:40
Photo of مناوشات بين أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب

مناوشات بين أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية…

2023-11-24 / 13:23
Photo of طنجة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز 3 آلاف قرص طبي مخدر

طنجة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز 3 آلاف قرص طبي…

2023-11-24 / 11:58
Photo of تدشين مركب هيدرومائي جديد ضواحي البيضاء لتخفيف معاناة الساكنة مع الماء

تدشين مركب هيدرومائي جديد ضواحي البيضاء لتخفيف معاناة الساكنة…

2023-11-24 / 11:23
Photo of سرقة وكالتين لتحويل الأموال تجر ثلاثينيا للاعتقال بمكناس

سرقة وكالتين لتحويل الأموال تجر ثلاثينيا للاعتقال بمكناس

2023-11-24 / 09:58
Photo of “الكريساج” بالسلاح الأبيض يجر 3 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

“الكريساج” بالسلاح الأبيض يجر 3 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2023-11-24 / 09:28

طقس الجمعة.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-11-24 / 09:08
Photo of الرباح ينفي ملكيته لمؤسسة تعليم خصوصي

الرباح ينفي ملكيته لمؤسسة تعليم خصوصي

2023-11-23 / 23:45
Photo of البوليساريو تستعين بالدرك الجزائري بعد الفشل في احتواء انفلات أمني خطير بمخيمات تندوف ( صور)

البوليساريو تستعين بالدرك الجزائري بعد الفشل في احتواء انفلات…

2023-11-23 / 22:17

‫2 تعليقات

  1. Je tiens à présenter mes félicitations à tous les Amazigh du Maroc. Il importe énormément de préserver la culture amazighe, celle d’Ibn Fernas, Averroès, Ajroum, Ibn Zeyad, Khattabi, Zayani…etc. Je suis vraiment content de cette nouvelle. Bon courage et bonne continuité.

    رد

  2. للعلم فقط لن تستفيدوا ايها المغاربة وبالاخص الامازيغ من هذا العيد رأس السنة الامازيغية لا كعيد وطني ولا كيوم عطلة رسمية مؤدى عنها حتى سنة 2025. لأنه في السنة المقبلة يصادف يوم أحد.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق