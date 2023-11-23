السلطات المحلية بالرحمة تشن حملات لتحرير الملك العمومي
هبة بريس - الدار البيضاء
تشن السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الرحمة 1 دار بوعزة بالدار البيضاء منذ أيام حملات لتحرير الملك العمومي بعدد من الأحياء والشوارع والأسواق.
وشملت الحملات جميع المخالفات المتعلقة بعرقلة السير بالأرصفة والشوارع وكذا تشويه المنظر العام للمدينة.
وتأتي حملات تحرير الملك العمومي هاته بتعليمات وإشراف شخصي من امحمد مهيدية منذ تعيينه واليا على جهة الدار البيضاء-سطات، ضمن برنامج محدد سلفاً.
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2 تعليقات
حملات على من تضحكون القيام بجولة خفيفة في المدن الكبرى يشعر الناس بالصدمة مقاهي و نقول بعضها تحتل كامل الرصيف اللامبالاة هي العنوان الأبرز لو كانت الحملة مستمرة أدورية ما تجرأ أحدهم على احتلال الرصيف وحسرتاه الحملات لا تنفع مساء سعيد
مهيدية داير خدمتو
صحاب الكرارس أصبحوا معضلة كبرى
يقطعو الطريق و يرميو الازبال و يزيدوها بالفوضى و قلة الأدب