بايتاس: الحكومة تسير في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بشكل متدرج
هبة بريس - الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إقرار رأس السنة الامازيغية، كان مطلبا لمجموعة من الفعاليات المجتمعية، تعتبره الحكومة من المطالب المهمة في مسار ترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية.
وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الملجس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن جلالة الملك أعطى أوامره للحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والحكومة بدورها تفاعلت مع تعليمات الملك، وقامت بمجموعة من الاجراءات والقرارات في هذا الصدد.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التزام دستوري، تقوم به بلادنا بتوجيهات من أعلى مستوى جلالة الملك، والحكومة تسير في هذا المسار بشكل متدرج.
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3 تعليقات
حبذا لو تم تغيير حروف كتابة الامازيغية بحروف عربية او لاتينية لجعلها منها لغة عالمية وسريعة الانتشار.هل نحن اذكى و ارقى من تركيا التي تكتب بحروف لاتينية و لا باكستان والتي تكتب بحروف عربية
لمذا هذا التوقيت لاعلان العيد الامازيغي اليس الاحرى بالحكومة الفاشلة ان تسوي مشكل شلل المدرسة العمومية قبل هذا الاعلان؟ لا حول ولا قوة الا بالله
سير ابحث عن استاد يعلمك لغة و لباقة التحاور