بايتاس: الحكومة تسير في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بشكل متدرج

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إقرار رأس السنة الامازيغية، كان مطلبا لمجموعة من الفعاليات المجتمعية، تعتبره الحكومة من المطالب المهمة في مسار ترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الملجس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن جلالة الملك أعطى أوامره للحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والحكومة بدورها تفاعلت مع تعليمات الملك، وقامت بمجموعة من الاجراءات والقرارات في هذا الصدد.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التزام دستوري، تقوم به بلادنا بتوجيهات من أعلى مستوى جلالة الملك، والحكومة تسير في هذا المسار بشكل متدرج.

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