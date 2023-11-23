بايتاس: أرقام مندوبية التخطيط تؤكد الانخفاض النسبي للتضخم

هبةبريس - لبنى أبروك

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على مجهودات وإجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التضخم.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “أرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد الانخفاض النسبي للتضخم”.

وأكد بايتاس على أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات آخرها دعم مهنيي النقل، بالإضافة الى مبادرات قادمة وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن مجهود صندوق المقاصة سيستمر في السنوات القادمة، لافتا إلى مجهودات وزارة الفلاحة والدعم الذي تقدمه للتحكم في أسعار الخضر وتموينها وكذا أسعار اللحوم.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 1 5