مدرب مغربي يتعرض لإعتداء خطير من طرف مدرب آخر

مدرب مغربي يتعرض لإعتداء خطير من طرف مدرب آخر

2023-11-23 / 13:29
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تعرض المدرب المغربي عبد المالك العزيز لإعتداء خطير، أمس الأربعاء، بعد خروجه من مقر محطة إذاعية، حيث حل ضيفا على إحدى البرامج المباشرة.

واتهم عبد المالك العزيز، مدرب الرشاد البرنوصي زميله هشام العمراني بالاعتداء عليه، ما استدعى نقله على الفور إلى إحدى المصحات بالدار البيضاء لتلقي الفحوصات والعلاج.

وظهر عبد المالك العزيز في أشرطة فيديو داخل إحدى المصحات الخاصة، حيث تعرض لإصابات على مستوى الوجه والركبة، إثر هذا الإعتداء الخطير.

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تعليق واحد

  1. un entraîneur qui frappe son adversaire c’est ça l’esprit sportif il sont montré l’exemple au jeune et au public il faut taper fort dans des cas comme ça

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