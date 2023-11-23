انتخاب المملكة المغربية لرئاسة شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة

2023-11-23 / 13:38
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هبة بريس-الرباط

تم انتخاب رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، السيد عبد اللطيف برضاش، رئيسا لشبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة (RegulaE.Fr)، خلال جمعها العام الذي انعقد يوم الأربعاء 22 نونبر بالرباط.

وقد تم تسليم شعلة الرئاسة، خلال حفل رسمي، بعد اللطيف برضاش من قبل الرئيس السابق، سيمون تورميل، مدير وكالة الطاقة للكيبيك.

وبهذه المناسبة، صرح برضاش أن: “سأحظى بشرف مواصلة عمل وتعزيز جهود أسلافي مع تقديم منظور جديد ومبادرات طموحة للاستجابة لتحديات عصرنا ومهنتنا. ولا توجد طريقة أفضل،للإشادة بنظرائي، من التأكيد على الانتقال لمرحلة تنفيذ. كما ستكون فرصة ثمينة لحمل صوت المملكة وخدمتها من خلال تولي هذه المهام الجديدة. كما سيجسد تعزيز إنجازاتنا الملموسة في مجال الطاقات المتجددة أولوية، لا سيما من خلال التعبئة من أجل التنفيذ الفعال للروابط الطاقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن برضاش سيترأس أيضًا الجمعية المتوسطية لهيئات ضبط الطاقة (MEDREG)

وقال بلاغ صحفي لهيئة ضبط الكهرباء :”وما هذا الاعتراف إلا ثمرة جهود المملكة المغربية الحثيثة في مجالات الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

وأضاف البلاغ :”ويأتي هذا التنصيب الجديد في وقت تستضيف فيه الهيئة ورشة عمل شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة وجمعها العام يومي 21 و22 نونبر 2023 بالرباط، بشراكة مع المفوضية الأوروبية،بمشاركة 160 شخصية من 21 دولة، على رأسهم رؤساء هيئات الضبط للدول الأفريقية الأعضاء في الشبكة. ويتجلى موضوع هذا الاجتماع الدولي في: “الروابط الطاقية ودور الضبط من أجل اندماج إقليمي متماسك”.

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