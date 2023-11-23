أخنوش يدعو النقابات التعليمية للجلوس إلى طاولة الحوار الاثنين المقبل
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن قناعة الحكومة الراسخة، هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة، وتجسيدا لذلك، دعا في مستهل المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، النقابات يوم الاثنين القادم إلى عقد جلسة للحوار القطاعي بشأن أزمة التعليم.
وجدد أخنوش التذكير، بأن الحكومة تعتبر التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية، كما يطمح له جلالة الملك، مشددا على التزام فريقه الحكومي بالتزاماته المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه.
وشدد على استعداد الحكومة لتوطيد قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة، بضمان جودة المدرسة العمومية. وكان الجهاز التنفيذي، أعرب عن تجاوبه بسرعة، حيث أعلن رئيسه عزيز أخنوش، رسميا قبل أسبوع استعداده للنقاش، وتم تكوين لجنة من ثلاثة وزراء لهذا الغرض.
8 تعليقات
واش اخنوش عندو غير الإثنين هو لخاوي في اجندته.
الحوار مع النقابات دام مدة طويلة و كانت مخرجاته نظام بئيس. الاساتذة الان يريدون حلولا و ليس حوارا.
نحن نريد سحب النظام الاساسي اولا و اعفاء بنموسى ثم اشراك من يمثل اسرة التعليم في التفاوض و ليس الحوار .عهناك ملف مطلبي واضح و تعرفه الحكومة و ننتظر الرد على كل نقطة منه و كفى من التسويف و التمطيط و ربح الوقت لان اسرة التعليم تجاوزت عقدة الخوف و لن تعود الى الاقسام الا بتلبية جميع المطالب و اجراة الاتفاقات السابقة و منها اتفاق26ابريل 2011 .
ما فهمتش هاد رئيس الحكومة.كيخدم غير نهار الاثنين فقط.
لبلاد مقلوبة بسبب ضياع الزمن المدرسي لملايين ابناء الفقراء وهو غادي يبرمج لقاء مع النقابات لي ماعندها حتى دخل ف لمشكل لي واقع بين الوزارة والتنسيقيات.
وا سي اخنوش
علاش ما تجلس ليوم قبل غدا مع لي كيهمهم الامر وهم التنسيقيات ماشي النقابات؟؟؟؟؟؟
او تريد ان تظهر امام المغاربة انك فعلا تبحث عن الحل.
الحوار دام سنوات طويلة الان المطالب معروفة ومحفوظة عن ظهر قلب ،سحب النظام المهزلة ،الزيادة في الأجور ،حل الملفات العالقة وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم المشروعة
و الحماق هذا عامين لقاءات اجتماعات وفي النهاية اخراج نظام اساسي مشؤوم كارثي كله سخرة عبودية للاستاذ عوض الجلوس مع اصحاب الشأن ممثلو الأساتذة تدورون في نفس الحلقة المفرغة
وكان كانت الحكومة قلبها علا ولاد الشعب وكان راها دارت حل من الأسبوع الأول غير الاجتماع من الإثنين للإثنين مع النقابات يعتبر ضحك على الذقون واش ماشي مهزلة هادي10 عشرة داز كلو إضرابات وشهر 11 هاهو تسالا بالإضرابات هذا ماذا يعني أن اولاد الطبقة المزلوطة معندنا مانديرو بقرايتهوم باركا علينا غي اوليدات الطبقة الغنية وراه غي فلتولهوم شي وليدات الطبقة المتوسطة اللي كانت دابا شويا غادي ترجع حتى هي طبقة فقيرة لك الله يا بلادي إلى أين نسير مع هذه الحكومة لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
مازالين متبعين النقابات ودابا توصلو لشي نتيجة مزالين ممعتارفينش بالتنسيقيات اللي وقفو التعليم العمومي وراكوم غير تايضيعوا فالوقت