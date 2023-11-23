أخنوش يدعو النقابات التعليمية للجلوس إلى طاولة الحوار الاثنين المقبل

2023-11-23 / 13:11
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن قناعة الحكومة الراسخة، هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة، وتجسيدا لذلك، دعا في مستهل المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، النقابات يوم الاثنين القادم إلى عقد جلسة للحوار القطاعي بشأن أزمة التعليم.

وجدد أخنوش التذكير، بأن الحكومة تعتبر التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية، كما يطمح له جلالة الملك، مشددا على التزام فريقه الحكومي بالتزاماته المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه.

وشدد على استعداد الحكومة لتوطيد قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة، بضمان جودة المدرسة العمومية. وكان الجهاز التنفيذي، أعرب عن تجاوبه بسرعة، حيث أعلن رئيسه عزيز أخنوش، رسميا قبل أسبوع استعداده للنقاش، وتم تكوين لجنة من ثلاثة وزراء لهذا الغرض.

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