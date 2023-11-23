أزيد من 83 ألف زائر للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالبيضاء

هبة بريس

أسدل يوم أمس الأربعاء، الستار على الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب والذي تم تنظيمه تحت الرعاية الملكية السامية بين 15 و22 نونبر بفضاء آنفا بارك بمدينة الدار البيضاء.

وقد شهدت الدورة الأولى حضورا مهما بلغ أكثر من 83 ألف زائر.ة استفادوا من الندوات الفكرية، الورشات الفنية، تحترب استثنائية مع رسَّامي مارڤيل وعروض مسرحية ومعارض لوحات فنية.

وستستمر التظاهرات المشجعة على القراءة جهويا عبر تنظيم المعارض الجهوية للكتاب ثم سيليها المعرض الدولي للنشر والكتاب قبل أن نلتقي السنة القادمة خلال الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء مرة أخرى !

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0