الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء بغزة

هبة بريس - وكالات

كشف مصدر طبي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، فجر اليوم الخميس، عن اعتقال محمد أبو سلمية مدير المؤسسة الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الطبيب بالمستشفى خالد أبو سمرة، لوكالة “فرانس برس”، أن الجيش الإسرائيلي “اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية، وعددا من الكوادر الطبية الليلة”.

وكان أبو سلمية أبلغ الوكالة الفرنسية بأنه تلقّى “أمرا” بإخلاء المستشفى في 18 نوفمبر بعدما رفض أمرًا سابقا مماثلا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه أجلى مئات المرضى والنازحين من الشفاء بناء على “طلب” الطبيب.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0