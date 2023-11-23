يهم ساكنة فاس.. انقطاع الماء الشروب بعدد من الأحياء

2023-11-23 / 11:08
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هبة بريس

أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس (Radeef)، انقطاع الماء الصالح للشرب اليوم الخميس بعدد من الأحياء.

وذكرت الوكالة، أنه في إطار الأشغال المبرمجة سيعرف توزيع الماء الصالح للشرب انقطاعا بجزء من تجزئة النزهة طريق عين الشقف، مشيرة إلى انقطاع الماء الشروب سيكون من الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، ويمكن أن يرجع الماء قبل الوقت المشار إليه دون سابق إشعار.

وأعربت الوكالة. عن اعتذارها لزبنائها عن الإزعاج الناتج عن هذه العملية الاستثنائية.

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