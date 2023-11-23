Dutch far-right politician and leader of the PVV party, Geert Wilders speaks as he reacts to the exit poll and early results in the Dutch parliamentary elections, in The Hague, Netherlands November 22, 2023. REUTERS/Yves Herman

هولندا.. اليمين المتطرف بزعامة فيلدرز يفوز بالانتخابات التشريعية

2023-11-23 / 10:58
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هبة بريس - وكالات

تصدّر الحزب اليميني المتطرّف المناهض للإسلام بزعامة غيرت فيلدرز الانتخابات التشريعية التي جرت في هولندا الأربعاء، وفق ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع.

ويهدد هذا الفوز الكبير بإحداث زلزال سياسي ليس في هولندا فحسب بل في أوروبا بأسرها والعالم.

وكشف استطلاع أجراه معهد “إيبسوس” أن “حزب الحرية” اليميني المتطرّف بزعامة فيلدرز حصل على 35 مقعداً من أصل 150 مقعداً تتألف منها الغرفة السفلى في البرلمان. وتمثّل هذه الحصّة ثقلاً وازناً في مجلس نواب مشتّت القوى.

وحلّ في المرتبة الثانية، وفق الاستطلاع نفسه، تحالف اليسار-البيئيين بزعامة فرانس تيمرمانز بحصوله على 25 مقعداً. أما حزب يمين الوسط فحصد 24 مقعداً، وفق الاستطلاع نفسه.

ويبدو أنّ خطاب فيلدرز المناهض للهجرة لقي تأييداً لدى الناخبين الهولنديين، لكنّ السياسي المميّز بلون شعره الأبيض المصفرّ لم يضمن، رغم فوزه الكبير هذا، منصب رئيس الوزراء المقبل.

وشكّلت الهجرة، وكلفة المعيشة، وأزمة السكن، التي تؤثّر خصوصاً على الشباب، أبرز عناوين الحملة الانتخابية.

واستغرق تشكيل الحكومة الأخيرة 271 يوماً، وهي فترة غير مسبوقة.

وإذا أكّدت النتائج النهائية فوز فيلدرز تكون هولندا انعطفت بقوة نحو اليمين المتطرّف مع ما لهذا الأمر من تداعيات محتملة على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

ويدعو حزب فيلدرز إلى مكافحة الهجرة عبر إعادة مراقبة الحدود الهولندية، واحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإعادة طالبي اللجوء السوريين، وإعادة العمل بتصاريح العمل لمواطني الاتحاد الأوروبي.

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