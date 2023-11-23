فرنسا.. “بق الفراش” يتسبب بوفاة شخص

2023-11-23 / 09:49
2
هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة Parisien الفرنسية، بوفاة رجل مسن في مدينة ليون، أثناء محاولته مكافحة بق الفراش في منزله.

وعانى الرجل من لدغات بق الفراش لفترة طويلة، وبناء على نصيحة من عاملة تنظيفات، اشترى منتجا صينيا شديد السمية لمكافحة بق الفراش.

وعثر نجل المتوفى على والده البالغ من العمر 87 عاما ميتا، وكان معه أيضا شقيقه البالغ من العمر 63 عاما فاقد الوعي. وتم نقلهما إلى قسم الأعصاب بالمستشفى.

وصرح نجل المتوفى للصحيفة: “قال الأطباء إن والدي أصيب بنزيف في الدماغ”.

وقد عثر رجال الشرطة في شقته على علبة من مادة Sniper 1000 EC المحظور بيعها في الاتحاد الأوروبي بسبب سميتها العالية. وتقوم الآن الشرطة الفرنسية بالتحقيق في قضية القتل غير العمد والبيع غير القانوني للمواد الكيميائية.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق، بوصول بق الفراش إلى البرلمان الفرنسي. كما أفادت بأن أسرة من بين كل عشر أسر في فرنسا تعاني من هذه الحشرات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هولندا.. اليمين المتطرف بزعامة فيلدرز يفوز بالانتخابات التشريعية

هولندا.. اليمين المتطرف بزعامة فيلدرز يفوز بالانتخابات التشريعية

2023-11-23 / 10:58
Photo of “التوانسة” غاضبون من خذلان الجزائر بعد وقف تزويد بلادهم بالمواد الغذائية

“التوانسة” غاضبون من خذلان الجزائر بعد وقف تزويد بلادهم…

2023-11-23 / 09:56
Photo of إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن في غزة لن يتم قبل الجمعة

إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن في غزة لن يتم قبل…

2023-11-23 / 09:16

نتانياهو : أمرت الموساد بالعمل ضد قيادات حماس “أينما…

2023-11-22 / 23:27
Photo of الحرب على غزة ..حملات المقاطعة تضر بعلامات تجارية غربية في دول عربية

الحرب على غزة ..حملات المقاطعة تضر بعلامات تجارية غربية…

2023-11-22 / 22:54
Photo of ممثلو ادعاء: بريطانيون قدموا رشى لمسؤولين سعوديين كبار

ممثلو ادعاء: بريطانيون قدموا رشى لمسؤولين سعوديين كبار

2023-11-22 / 21:39
Photo of تحقيق أميركي بمق__تل اثنين في انفجار سيارة عند نقطة حدودية مع كندا

تحقيق أميركي بمق__تل اثنين في انفجار سيارة عند نقطة…

2023-11-22 / 21:23
Photo of غزة..القسام وسرايا القدس تستهدفان آليات وجنودا إسرائيليين

غزة..القسام وسرايا القدس تستهدفان آليات وجنودا إسرائيليين

2023-11-22 / 20:06
Photo of الحرب على غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفا و532

الحرب على غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفا…

2023-11-22 / 19:35
Photo of داعمون لإسرائيل يناقشون “سبل ق__تل” النائبة الأمريكية- الفلسطينية رشيدة طليب

داعمون لإسرائيل يناقشون “سبل ق__تل” النائبة الأمريكية- الفلسطينية رشيدة…

2023-11-22 / 18:48

‫2 تعليقات

  2. قال تعالى في سورة الإسراء :
    «وإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا»..

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق