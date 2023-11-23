“التوانسة” غاضبون من خذلان الجزائر بعد وقف تزويد بلادهم بالمواد الغذائية

2023-11-23 / 09:56
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هبة بريس من تونس

“مافماش لا سكر و لا زيت و لا أرز و لا قهوة و لا أي شيء”، بهاته العبارة علق أحد التونسيين على سؤال لموفد هبة بريس بخصوص أزمة التموين الغذائي التي تشهدها بلاد قرطاج في الأسابيع الأخيرة.

“إذا تبغي سكر أو قهوة أو أرز أو زيت لازمك واسطة و معارف”، يضيف ذات المتحدث و هو يتكلم بنبرة غاضبة، مضيفا: “كلو من الجزائر التي تخلت عنا في عز الأزمة”.

أزمة تونس الغذائية بدأت تنعكس جليا على الشعب التونسي حيث اختفت عديد المواد الأساسية من رفوف المحلات و الفضاءات التجارية، و أصبح “التوانسة” و معهم الأجانب يبحثون صباح مساء عن التزود بتلك المواد دون جدوى.

الأزمة يرجعها غالبية الشعب التونسي للرئيس قيس سعيد الذي رهن بلاده و حولها لولاية تابعة و خاضعة لنظام العسكر الجزائري، الأخير الذي تخلى عن شعب تونس و أوقف إمدادات التزود بالمواد الغذائية بعدما عصفت الأزمة كذلك ببلادهم.

بدورها توقفت تجارة التهريب في الحدود الجزائرية التونسية بسبب غياب المواد الغذائية أصلا من السوق الجزائرية التي بدورها تعيش أزمة غير مسبوقة رغم محاولات نظام تبون بالتقليل من حدتها عبر تسخير وسائل الإعلام الموجهة لإلهاء الشعب الجزائري.

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