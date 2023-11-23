الوالي امهيدية لمنتخبي البيضاء: “خاصكم كاملين تخدمو باش نصلحو هاد المدينة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ تعيينه على رأس ولاية جهة الدار البيضاء سطات، قام الوالي امحمد امهيدية بعقد عدد من الاجتماعات و اللقاءات و الزيارات الميدانية همت مختلف مقاطعات الدار البيضاء.
المعاينة الميدانية مكنت الوالي الجديد للعاصمة الاقتصادية من الوقوف عن كثب على مكامن الخلل بالمدينة، و هو ما دفعه للاجتماع بالمنتخبين و حثهم على مضاعفة العمل في الفترة المقبلة.
و خاطب الوالي منتخبي الدار البيضاء بعبارة: “خاصكما تضاعفو الخدمة باش نصلحو هاد المدينة”، داعيا إياهم للعمل سويا لخدمة البيضاء و البيضاويين و خاصة أن المدينة مقبلة على احتضان تظاهرات و أحداث كبرى في السنوات المقبلة.
هذا و قام الوالي امهيدية بالإشراف بشكل شخصي على عدد من حملات تحرير الملك العمومي بالدار البيضاء خلال الأيام الماضية في بداية لاستراتيجية جديدة ضمن خارطة طريق حددها سلفا.
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28 تعليقات
On attend ce que les jours vont nous apporter.
كل الأسواق في سبات تم اخلاءها باستسناء سويقة السعودية هل هي غير معنية بالاخلاء سيدي الوالي جزاك الله خيرا
كل الاحترام و التقدير لهدا السيد و الفضل يرجع لصاحب جلالة الملك نصره الله
على هادا الرجل المحترم ان يجعل معه أشخاص لهم غيرة على الوطن و البلاد و المدينة التي كانت لها عز و اعتبار إنها Paris فيما مضى
للاسف هناك من يفكروا في النهب و تشويه البلاد
اعانكم الله ايها الولي المحترم
خاصنا حملة فبين المدن عين الشق حي الأندلس 3 الدار البيضاء
المنتخبون سبب كل بلية
انا سكرتي. غير 1900dh شهير في تانوية ابن الخطيب حي النسيم حي الحسني البيضاء هذا العمالة موهمش جذا
السلام عليكم ورحمه الله
جزاك الله خيرا سيدى الوالي نرجو من سيادتكم لا تنسى تشارك وحى مولاي رشيد
وشكرا
ليساسفة والحي الحسني فيها كاع مظاهر التسيب والشوارع عامرة وخصوصا بعد الخامسة مساء