الوالي امهيدية لمنتخبي البيضاء: “خاصكم كاملين تخدمو باش نصلحو هاد المدينة”

2023-11-23 / 11:19
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

منذ تعيينه على رأس ولاية جهة الدار البيضاء سطات، قام الوالي امحمد امهيدية بعقد عدد من الاجتماعات و اللقاءات و الزيارات الميدانية همت مختلف مقاطعات الدار البيضاء.

المعاينة الميدانية مكنت الوالي الجديد للعاصمة الاقتصادية من الوقوف عن كثب على مكامن الخلل بالمدينة، و هو ما دفعه للاجتماع بالمنتخبين و حثهم على مضاعفة العمل في الفترة المقبلة.

و خاطب الوالي منتخبي الدار البيضاء بعبارة: “خاصكما تضاعفو الخدمة باش نصلحو هاد المدينة”، داعيا إياهم للعمل سويا لخدمة البيضاء و البيضاويين و خاصة أن المدينة مقبلة على احتضان تظاهرات  و أحداث كبرى في السنوات المقبلة.

هذا و قام الوالي امهيدية بالإشراف بشكل شخصي على عدد من حملات تحرير الملك العمومي بالدار البيضاء خلال الأيام الماضية في بداية لاستراتيجية جديدة ضمن خارطة طريق حددها سلفا.

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‫28 تعليقات

  2. كل الأسواق في سبات تم اخلاءها باستسناء سويقة السعودية هل هي غير معنية بالاخلاء سيدي الوالي جزاك الله خيرا

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  3. كل الاحترام و التقدير لهدا السيد و الفضل يرجع لصاحب جلالة الملك نصره الله
    على هادا الرجل المحترم ان يجعل معه أشخاص لهم غيرة على الوطن و البلاد و المدينة التي كانت لها عز و اعتبار إنها Paris فيما مضى
    للاسف هناك من يفكروا في النهب و تشويه البلاد
    اعانكم الله ايها الولي المحترم

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  6. انا سكرتي. غير 1900dh شهير في تانوية ابن الخطيب حي النسيم حي الحسني البيضاء هذا العمالة موهمش جذا

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  7. السلام عليكم ورحمه الله
    جزاك الله خيرا سيدى الوالي نرجو من سيادتكم لا تنسى تشارك وحى مولاي رشيد
    وشكرا

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  8. ليساسفة والحي الحسني فيها كاع مظاهر التسيب والشوارع عامرة وخصوصا بعد الخامسة مساء

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