الوالي امهيدية لمنتخبي البيضاء: “خاصكم كاملين تخدمو باش نصلحو هاد المدينة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ تعيينه على رأس ولاية جهة الدار البيضاء سطات، قام الوالي امحمد امهيدية بعقد عدد من الاجتماعات و اللقاءات و الزيارات الميدانية همت مختلف مقاطعات الدار البيضاء.
المعاينة الميدانية مكنت الوالي الجديد للعاصمة الاقتصادية من الوقوف عن كثب على مكامن الخلل بالمدينة، و هو ما دفعه للاجتماع بالمنتخبين و حثهم على مضاعفة العمل في الفترة المقبلة.
و خاطب الوالي منتخبي الدار البيضاء بعبارة: “خاصكما تضاعفو الخدمة باش نصلحو هاد المدينة”، داعيا إياهم للعمل سويا لخدمة البيضاء و البيضاويين و خاصة أن المدينة مقبلة على احتضان تظاهرات و أحداث كبرى في السنوات المقبلة.
هذا و قام الوالي امهيدية بالإشراف بشكل شخصي على عدد من حملات تحرير الملك العمومي بالدار البيضاء خلال الأيام الماضية في بداية لاستراتيجية جديدة ضمن خارطة طريق حددها سلفا.
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17 تعليقات
كلام الوالي جيد،وسعيه الحتيت نحو ألاصلاح والانجاز جيد أيضا،ولكن ماذا فعل سابقوه؟
اشكر السيد الوالي كما اذكره باعطاء أهمية لمساكن الموظفين السابقين حتى يتسنى معرفة مصيرهم جطخصوصا ان المساكن لا تصلح للسكن و ان هنا ك مايفيد ان هاته المساكن هي تابعة لجماعة الدارالبيضاء المعاريف و ان هناك صفقات تجري تحت الطاولة ولا نعرف عنها اي شيء وشكرا لك سيدي الوالي
كلام عسل والحقيقة أن الكل يخدم الصالح الخاص والعاءلي والأصدقاء الفساد هو الذي يقرر وهو القوي وفوق القانون .
الدارالبيضاء بحاجة الى مثل سي امحمد مواطن غيور على بلده والمرجو من جميع العاملين ان يساعدوه باخلاص وتفاني لاصلاح مدينتنا وفقكم الله الى مافيه خير للعباد
رجل مشهود له بالكفالة أينما حل و ٱرتحل يترك بصمته كما فعل بالعاصمة و كذلك في شمال المملكة ؛ الله المعين .
السي الوالي إلى جات على خاطرك دير دورة في حي القدس بالبرنوصي وغادي تلقى السوق العشوائي بجانب السوق القانوني الشبه فارغ وغادي تكتشف إحتلال الملك العمومي، أنا ماشي ضد قطع الأرزاق ولكن ألي مستافد مزيان هوما السلطات من مقدمين وشيوخ وقياد…إلخ، ولي ضيع هوما سكان الحي، والفاهم يفهم.
السي مهيدية راها مكاينة لا خدمة من طرف المنتخبين هادشي إلا يلا خافو منك الدار البيضاء ياحسرة مدينة فيها المصائك الكحلة ناخدو مثلا غير سيدي معروف اولاد حدو قرب مسجد الأدارسة وبالجوار هاداك الشانطي اللي تايدي لسيدي مسعود أنا هادي 13 سنة وأنا ساكن فيه وهو كلو حفاري الفراشة واصحاب الحوت شاديلك غي الشوكيات فين ما كان شي كروازما تاتلقاها عامرة على 4 ديال الجهات وخاصة الطلعة ديال مسجد التوبة هاديك فم القرعة مول الحوت مخنز الدرب زيد الشارع اللي خاصو يتوسع هدي 10 سنين مخلينو يالاه تايدوز 2 سيارات بالزز زد على ذلك الكرويلات زيد الأوساخ
خاص يشوف ناس الكرايان
اللهم وفقه لما تحب ترضى
مآدور الوالي السابق
الدار البيضاء كان خاصها أمثال الوالي مهيدية والوالي اليعقوبي لا يقارنون في المسؤولية نعم المسؤولين المغرب محتاج لهؤلاء الجديين واتساءل كمغربي ماذا أضاف الوالي السابق لأكبر مدينة في المغرب؟
الدار البيضاء محتاجة لامثال الوالي مهيدية والوالي اليعقوبي لا مجال للمقارنة في المسؤولية مع من سبقوهم وكمغربي أتساءل ماذا أضاف الوالي السابق لأكبر مدينة في المغرب ؟
الوالي امهيدية امحمد معروف عليه بالصرامة والعمل المتفاني ..
مهيدية يستحق وزيرا للداخلية بامتياز لانه يعرف خبايا الادارة الترابية بالمغرب باكملها وذالك لتوليه واليا لاغلب جهات المغرب ويعرف كوليس كل الجهات الامنية والترابية وكل الفاسدين ..
حفظ الله ملكنا محمد السادس نصره الله.يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ..
تحية لمحمد امهيدية الرجل المناسب في المكان المناسب..
Beaucoup d’endroits sont aussi à nettoyer. N attendez rien des autres. La corruption bas son plein. Vous n avez qu a constater les petits des autorités locales avec des voitures qui n ont rien à voir avec leur salaire même des fois avec des lieux de commerce et des fermes