الوالي امهيدية لمنتخبي البيضاء: “خاصكم كاملين تخدمو باش نصلحو هاد المدينة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ تعيينه على رأس ولاية جهة الدار البيضاء سطات، قام الوالي امحمد امهيدية بعقد عدد من الاجتماعات و اللقاءات و الزيارات الميدانية همت مختلف مقاطعات الدار البيضاء.
المعاينة الميدانية مكنت الوالي الجديد للعاصمة الاقتصادية من الوقوف عن كثب على مكامن الخلل بالمدينة، و هو ما دفعه للاجتماع بالمنتخبين و حثهم على مضاعفة العمل في الفترة المقبلة.
و خاطب الوالي منتخبي الدار البيضاء بعبارة: “خاصكما تضاعفو الخدمة باش نصلحو هاد المدينة”، داعيا إياهم للعمل سويا لخدمة البيضاء و البيضاويين و خاصة أن المدينة مقبلة على احتضان تظاهرات و أحداث كبرى في السنوات المقبلة.
هذا و قام الوالي امهيدية بالإشراف بشكل شخصي على عدد من حملات تحرير الملك العمومي بالدار البيضاء خلال الأيام الماضية في بداية لاستراتيجية جديدة ضمن خارطة طريق حددها سلفا.
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