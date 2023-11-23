إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن في غزة لن يتم قبل الجمعة

هبة بريس - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن إطلاق سراح الرهائن بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حماس لن يتم قبل يوم الجمعة.

وأضاف في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن “المفاوضات من أجل إطلاق سراح أسرانا تتقدم وتستمر طوال الوقت”.

وأردف “بدء إطلاق سراح (الأسرى) سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة”.

و اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الأربعاء على هدنة لأربعة أيام على الأقل للسماح بدخول المساعدات والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 150 فلسطينيا من المسجونين في إسرائيل.

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