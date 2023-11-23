طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-11-23 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد بالجبال والهضاب الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المرتقب استمرار تواجد السحب المنخفضة والمرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل الوسطى ومحليا بالجنوب، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق كل من المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية والأطلس المتوسط، مع هبات رياح قوية شيئا ما بكل من منطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى وبداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بسوس وبالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 04 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا أو ستظل مستقرة بالسهول الشمالية والوسطى، وستنخفض بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، في حين سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫6 تعليقات

  6. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

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