” الأحرار “يتدارسون توجهات الحزب الخاصة بمراجعة مدونة الأسرة
هبة بريس _ الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا له، يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 بالرباط، خصص لتدارس نقطة فريدة متعقلة بإعداد توجهات الحزب الخاصة بمراجعة مدونة الأسرة.
وخلال الاجتماع تم تقديم مقترحات اللجنة، التي اشغلت على التصور المنبثق عن المشاورات الجهوية الموسعة، التي قادتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بمختلف جهات المملكة، والذي تم التداول بشأنه وتنقيحه في اجتماع المكتب السياسي، على أن يتم عرضه أمام اللجنة الموسعة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
ويهدف الحزب من خلال مقترحاته، إلى المساهمة في ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي يعتبر من الأوراش الإصلاحية الكبيرة والعميقة، التي تباشرها بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله.
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2 تعليقات
اللهم الطف بنا هناك من ليس متزوج ويتحدث عن المرونة
الأولى أن يتدارس الحزب كيف يسلم مفاتيح الخروج من الحكومة بعد التنصل من الالتزامات الانتخابية، وفقدان المواطنين للثقة في العمل الحزبي، وتعالي أصوات حتى من داخل الحزب الانتقادات.