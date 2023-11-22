” الأحرار “يتدارسون توجهات الحزب الخاصة ‏بمراجعة مدونة الأسرة

هبة بريس _ الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا له، يوم الأربعاء 22 ‏نونبر 2023 بالرباط، خصص لتدارس نقطة فريدة متعقلة بإعداد توجهات الحزب الخاصة ‏بمراجعة مدونة الأسرة. ‏

‏وخلال الاجتماع تم تقديم مقترحات اللجنة، التي اشغلت على التصور المنبثق عن ‏المشاورات الجهوية الموسعة، التي قادتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بمختلف ‏جهات المملكة، والذي تم التداول بشأنه وتنقيحه في اجتماع المكتب السياسي، على أن يتم ‏عرضه أمام اللجنة الموسعة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

ويهدف الحزب من خلال مقترحاته، إلى المساهمة في ورش مراجعة مدونة ‏الأسرة، الذي يعتبر من الأوراش الإصلاحية الكبيرة والعميقة، التي تباشرها بلادنا بقيادة جلالة ‏الملك حفظه الله. ‏

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