مهرجان “ضيافة” يكرم سعد لمجرد والأخير يهديه لوالديه ولجلالة الملك

2023-11-22 / 21:55
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نجلاء مزيان : هبة بريس

كرم مهرجان “ضيافة” قبل قليل خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في فستيفال باي بالتعاون مع دبي فستيفال سيتي مول بدبي، النجم المغربي سعد لمجرد.

وحرص لمجرد في مداخلته على تقديم هذا التكريم لوالديه و كذا لجلالة الملك محمد السادس، معلنا تضامنه مع أهالي غزة، قائلا:”أهدي هذه الجائزة الكبيرة إلى الوالد الفنان المغربي الكبير، ووالدتي وملك المغرب، وشكرًا على حسن استقبالكم وفرحان إني موجود معكم”.

وعرف المهرجان مشاركة ضيوف وفنانين من 18 دولة وهي الإمارات، وأمريكا، والمملكة المتحدة، ودولة الجزائر، والهند، إلى جانب روسيا، وسوريا، وتركيا، ومن دولة الكويت، بالإضافة إلى دولة فرنسا، ولبنان، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والسعودية، والأردن والباكستان

وانطلقت فعاليات المهرجان يومه الأربعاء، حيث تم نقله فى بث مباشر على 12 محطة تلفزيونية ومنصات في كل انحاء العالم العربي والعالم.

ويذكر أن مدير المهرجان أكد أنه سيتم إهداء الدورة الحالية من المهرجان إلى روح الراحلة فاتن حمامة وذلك إحياء لذكراها واعترافا برصيدها الفني المميز.

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