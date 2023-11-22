تحقيق أميركي بمق__تل اثنين في انفجار سيارة عند نقطة حدودية مع كندا

2023-11-22 / 21:23
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هبة بريس _ متابعة

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في انفجار سيارة، الأربعاء، عند المعبر الحدودي بين كندا والولايات المتحدة بعد اصطدام سيارة بهيكل نقطة التفتيش عند جسر في شلالات نياغرا، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وبحسب أربعة من قوات إنفاذ القانون، تحدثوا لقناة “أن بي سي نيوز”، كانت السيارة تسير بسرعة عالية عندما اصطدمت بالهيكل واشتعلت فيها النيران وانفجرت.

وأضافوا أن البحث الأولي لم يفض إلى وجود أية متفجرات أو عبوات، مشيرين إلى أن هذه معلومات أولية.

وأشار المسؤولون إلى سقوط قتيلين بين ركاب السيارة.

وتحقق السلطات فيما إذا كان الحادث متعمدا.

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