من أراد الإيقاع بين لقجع والشغيلة التعليمية ؟
هبة بريس – ف. الرباطي
كان واضحا منذ البداية أن الحملة التي أطلقتها جهات مجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “التعليم قبل المونديال” تستهدف شخص فوزي لقجع أكثر من كونها ترافعا عن حقوق شريحة عريضة من أبناء هذا الوطن في تعليم مجاني مضمون بقوة الدستور .
مناسبة الحديث، لُبس مقصود ومغالطات مررت عبر الحملة واستهدفت شخص فوزي لقجع من بينها ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم وترويجها على أساس أنها تصريحات للوزير المنتدب المكلف بالميزانية وهو ماتم نفيه من طرف لقجع خلال مروره بالغرفة الثانية للقبة التشريعية .
وفي الوقت الذي أصرت فيه جهات على الخلط بين ميزانية قطاع التعليم والأموال المرصودة لتجهيز البنية التحتية استعدادا للاستحقاقات الكروية والرياضية التي نالت شرف تنظيمها المملكة ، ذهب البعض الى أبعد من ذلك في محاولة للايقاع بين فوزي لقجع والشغيلة التعليمية عبر الترويج للمغالطات باللعب على وتر الميزانية ونسب تصريحات لرئيس الجامعة الملكية دون التأكد من حقيقتها .
فوزي لقجع وبعد أن أكد أنه لم يتطرق قط لمسألة فرض رسوم على التلاميذ في أي وقت من الأوقات مشيرا أنه لم يسبق له أن تحدث إلى أي فريق نيابي أو إلى أي تمثيلية نقابية ، دفع بنفس الأصوات الى ترديد اسم لقجع واقحامه مرة أخرى في نقاش النظام الاساسي الذي لازالت تبعاته تخيم على قطاع التعليم متناسية أن القوانين والمراسيم تشرع داخل القبة التشريعية وليس بين يدي فوزي لقجع .
7 تعليقات
التملق ثم التملق صحافة صفراء …
ردا على كاتب المقال
نحتاج اليوم اكثر من الأمس الى ضمير صحفي حي ينقل الوقائع بحيادية ….
Certains esprits malveillants ne cessent de stigmatiser toute personne qui réussissent dans leur fonction ! Certains veulent profiter de ces dernières manifestations des enseignants pour régler leurs comptes avec certains personnages politiques dont notamment Lazkjaa ! Ces esprits malveillants mélangent les choses pour semer le trouble entre les marocains ! Le Maroc doit être fier d’arriver à avoir à organiser le mondial en 2030!
تبعا لما نشره كاتب المقال…كان واضحا منذ البداية أن الحملة التي أطلقتها جهات مجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “التعليم قبل المونديال” تستهدف شخص فوزي لقجع
نتساءل عن الضمير صحفي لكاتب المقال من جهه ومن جهة اخرى لمادا لم يتدخل الامن السيبران لمعرفة هده الجهات المجهولة
فعلاً الحملة مدبرة و واضحة. هؤلاء الذين يتكلمون عن ضمير الصحفي. هل الصحفي هو الذي ينشر الإشاعات و يناقشها كأنها حقيقة مطلقة ؟ أين قال السيد فوزي لقجع هاد التصريحات المزعومة ؟ اعطونا الدليل
تبا لمقالكم المشوه. نحن ندرك مصلحة أبنائنا وأبناء وطننا أكثر منكم. نعم هذه حقيقة يدركها حتى الجاهل تعليم الأجيال أهم من المونديال. قبل البحث عن تنظيم كأس العالم والبحث على السياحة من أجل….. فكر في أبناء الوطن الجياع وحقهم في تعليم جيد ليكن هدفكم أن لايتجاوز تلاميذ الفصل 20 تلميذ في أفق 2025 وأن توفرو لكل مواطن سكن لائق و…و…
تبا لمقالكم المشوه. نحن ندرك مصلحة أبنائنا وأبناء وطننا أكثر منكم. نعم هذه حقيقة يدركها حتى الجاهل تعليم الأجيال أهم من المونديال. قبل البحث عن تنظيم كأس العالم والبحث على السياحة من أجل….. فكرو في أبناء الوطن الجياع وحقهم في تعليم جيد ليكن هدفكم أن لايتجاوز تلاميذ الفصل 20 تلميذ في أفق 2025 وأن توفرو لكل مواطن سكن لائق و…و…